En China homenaje a los 500 años de La Habana

Imágenes emblemáticas de La Habana recorren zonas de importancia turística y distritos de negocios de tres ciudades de China, como parte de la campaña promocional Auténtica Cuba, que esta vez rinde homenaje a los 500 años de la fundación de la capital.

Autobuses de Beijing, Shanghái y Guangzhou exhiben fotografías de lugares como la bahía de la urbe caribeña con su icónico faro de El Morro, el malecón y vehículos antiguos en plazas de La Habana Vieja, junto a las de prácticas del buceo y las vegas del famoso tabaco cubano.

La acción se inserta en la celebración el próximo 16 de noviembre del aniversario 500 de La Habana, que ostenta los títulos de Ciudad Maravilla y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

La campaña Auténtica Cuba la impulsa el Ministerio de Turismo de la mayor de las Antillas y es la tercera vez que se promociona en China.

