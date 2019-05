En Argentina rechazan nueva embestida a Cuba

Buenos Aires, Argentina.- La Central de Trabajadores de Argentina (CTA) expresó hoy su absoluto rechazo a la nueva embestida del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba a través de la activación del Título III de la Ley Helms-Burton.

En un comunicado, esa colectividad resalta cómo la decisión de esa normativa agrava, aún más, el genocida bloqueo comercial, económico y financiero impuesto contra la Isla hace casi 60 años.

El verdadero objetivo es incrementar las políticas de cerrojo que se aplican contra Cuba para destruir el proceso revolucionario, independentista y solidario triunfante desde el primero de enero de 1959, subraya en el texto.

Asimismo, señala que la ley -que tiene un carácter extraterritorial- fundamentalmente desconoce el proceso de nacionalización de activos llevados adelante por la Revolución Cubana luego de su triunfo.

(Con información de Prensa Latina)

