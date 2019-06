Emigrados se pronuncian a favor de Cuba y en contra del bloqueo

Miembros de la Alianza Martiana analizaron las agresivas políticas de Estados Unidos contra Cuba y Venezuela, informó la entidad que reúne en Miami, Florida, a organizaciones de emigrados de la Isla.

Al debate se sumaron representantes de la Fundación para la Normalización de las Relaciones Estados Unidos-Cuba, el Círculo Bolivariano de Miami Negra Hipólita, y el Partido Socialista de los Trabajadores.

La rechazada Ley Helms-Burton, que codifica el bloqueo norteamericano contra la mayor de Las Antillas, y la activación de su Título III, fueron parte del intercambio de criterios entre los participantes en el encuentro.

En la reunión, también se abordaron las acciones desde Washington para destruir las capacidades económicas y sociales de Venezuela, y la negativa de visas a cubanos con el fin de evitar la emigración y las visitas a sus familiares en territorio estadounidense.

