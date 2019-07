Embajador británico califica de incompetente a Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó las valoraciones en su contra del embajador británico en Washington, Kim Darroch, como parte de una polémica que ocupa titulares en ambas naciones.

Darroch no sirve bien a Reino Unido, manifestó Trump a reporteros después de que se conociera que el diplomático lo calificó de incompetente, inseguro e inepto, en memorandos y notas enviadas a Londres.

Según las afirmaciones del jefe de la Casa Blanca, él y su administración no son grandes admiradores de Darroch, en el puesto desde 2016, antes de que Trump llegara a la presidencia.

El embajador británico advirtió que la carrera de Trump podría terminar en desgracia, y describió los conflictos en la mansión ejecutiva como peleas con cuchillo; y consideró que no cree que el Gobierno estadounidense se vuelva sustancialmente menos disfuncional o impredecible.

