Eleva tensiones guardacostas estadounidense cerca de Venezuela

El embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció una nueva provocación de Estados Unidos para aumentar las tensiones, tras el acercamiento de un guardacostas estadounidense a aguas nacionales.

El diplomático precisó que desde la nación norteña difundieron que una embarcación denominada CG James, habría navegado este viernes en la zona económica venezolana.

Los traficantes de la guerra se emocionan porque ven un guardacostas de Estados Unidos muy cerca de aguas territoriales venezolanas. Es una típica provocación para aumentar tensiones, sentenció Moncada en twitter.

Las autoridades bolivarianas en reiteradas ocasiones tras el intento de golpe de Estado del 30 de abril, aseguran que el pueblo venezolano derrotará todas las veces que sean necesarias las acciones injerencistas de la Casa Blanca.

