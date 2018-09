Elección de Haddad será respuesta al golpe

En breve mensaje a los brasileños desde la cárcel, el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este domingo que la elección de Fernando Haddad será la respuesta popular al golpe del 2016.

El texto enfatiza que el triunfo en las urnas del representante de la alianza de los partidos de los Trabajadores, Comunista y Republicano del Orden Social constituirá también una contestación a los que entonces sabotearon la democracia e intentaron impedir la soberanía del voto popular.

De acuerdo con la más reciente pesquisa del Instituto Datafolha, Haddad ocupa ya la segunda posición en las intenciones de voto, con un 13 por ciento, detrás del aspirante del Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro.

Ese sondeo indica que son amplias las posibilidades de Haddad, pues por él han manifestado que votará un 32 por ciento de los brasileños que afirmaban que lo harían por Lula.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.