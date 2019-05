El ALBA se levanta contra golpe de estado en Venezuela

Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos, circularon un comunicado en el que rechazan los intentos de violentar el orden constitucional en la República Bolivariana de Venezuela.

Para la entidad, los hechos son claramente un intento de golpe de Estado, auspiciado y propiciado por fuerzas políticas radicales de la derecha venezolana, en complicidad con los enemigos históricos de la soberanía de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe.

Igualmente, exige el comunicado respeto pleno al orden constitucional, y alerta sobre las consecuencias que para Nuestra América tendría la ruptura del orden constitucional en Venezuela.

El documento concluye con un llamado internacional a estar atentos a los acontecimientos, y convoca a los pueblos de Nuestra América a la defensa de la independencia y soberanía de nuestra Patria Grande.

