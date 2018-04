Ejército sirio descubre red de túneles en Guta Oriental

Damasco, Siria. – Las fuerzas armadas sirias descubrieron un laberinto de túneles utilizados por los grupos terroristas como hospitales de campaña y cuarteles militares en la zona liberada de Yobar, en Guta Oriental.

Los túneles fueron encontrados por las fuerzas de seguridad del país levantino a 15 metros de profundidad y miden 400 metros de largo, además, cuentan con iluminación y casetas de vigilancia.

La agencia de noticias siria SANA detalló que algunos de los túneles eran tan amplios que permitían el acceso de automóviles, mientras que en otros solo se podía ingresar a pie; y además se conoció que los implementos médicos han sido robados de hospitales gubernamentales.

El Ejército sirio tomó el control total de Guta Oriental este sábado, luego de evacuar a miles de rebeldes junto a su familia hacia el noreste del país, luego del acuerdo conseguido con los grupos terroristas.

