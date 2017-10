Ejecutivo y gobernadores venezolanos trabajarán en plan de desarrollo

Venezuela.- El gobierno de Venezuela se reunirá el lunes y martes próximos con los nuevos gobernadores para el diseño de un plan nacional para el desarrollo del país, afirmó el presidente Nicolás Maduro.

El programa, que abarcará diez áreas estratégicas, contempla la aprobación de recursos destinados a proyectos sociales, informó el mandatario este jueves, en el acto de juramentación de Rodolfo Marcos como nuevo gobernador del estado Aragua.

De acuerdo con el jefe de Estado, la iniciativa responde al compromiso del ejecutivo bolivariano de atender al pueblo y de impulsar el desarrollo económico y social del estado Aragua.

Por otra parte, reiteró que la democracia expresada a través del voto es el único camino que tiene Venezuela para la gestación de la soberanía y la democracia; y advirtió que el gobernador que no se subordine ante la Asamblea Nacional Constituyente no podrá asumir su cargo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.