Ejecutan más arrestos de implicados en atentado a Maduro

Caracas, Venezuela. – El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este domingo de la detención de otros tres implicados en el frustrado intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.

Rodríguez precisó en rueda de prensa que continúa la búsqueda de los dos últimos involucrados, y mostró testimonios de los detenidos sobre la implicación de diplomáticos de Colombia, Chile y México en los hechos.

Al respecto, el alto funcionario señaló que fue una acción perpetrada con explosivos y metralla para que no quedara sobreviviente alguno en el estrado donde se encontraba todo el alto mando político y militar de Venezuela, embajadores y agregados extranjeros.

El vicepresidente venezolano denunció que esas evidencias confirmaron la la implicación en los hechos de un exdiputado de la Asamblea Nacional ahora refugiado en Colombia, receptor del dinero para financiar el atentado.

