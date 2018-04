Donald Trump desiste de ir a la Cumbre de las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no asistirá a la Cumbre de las Américas en Lima como había anunciado, ni viajará a Bogotá, Colombia, anunció este martes la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

En su lugar, viajará el vicepresidente Mike Pence, mientras que el mandatario permanecerá en Washington para supervisar la respuesta estadounidense a Siria y monitorear el desarrollo de otros temas a nivel global, dijo Sanders en su comunicado.

La secretaria de Prensa afirmó que el presidente ha estado reflexionando con líderes militares y contrapartes extranjeras sobre la posible respuesta al supuesto ataque químico de este fin de semana en Siria.

El viaje cancelado constituía el primero de Trump a Sudamérica desde que asumió el cargo y se esperaba una fuerte reacción popular en su contra.

