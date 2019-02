Docentes argentinos en lucha por mejor salario

En un conflicto que en los últimos 2 años tensó el inicio del curso escolar, los docentes de Buenos Aires siguen demandando mejores salarios, 6 localidades lograron un acuerdo.

La lucha de los maestros argentinos en las negociaciones salariales donde piden elevar el sueldo por la pérdida adquisitiva en estos meses tras el alza del dólar y la inflación, marca transversalmente a ese sector y también a las familias

Mientras la Asociación docente de la ciudad de Buenos Aires realizará una asamblea con todos sus miembros para saber si irán o no a un paro, a una semana de empezar el nuevo ciclo lectivo, en la provincia del mismo nombre por tercera vez el Gobierno local y los gremios volverán a la mesa de diálogo.

En otras 6 provincias los sindicatos docentes llegaron a un acuerdo, en 12 aún continúan las negociaciones y en otros distritos no se iniciaron aún.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.