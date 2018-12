Docentes argentinos anuncian otra protesta

Los docentes de la provincia de Buenos Aires, quienes hacen reclamos por mejores condiciones salariales y laborales, anunciaron una movilización para el jueves, en protesta por la decisión de investigar judicialmente a directores de escuelas.

El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación, Roberto Baradel, precisó que se movilizarán hacia la Dirección General de Escuelas para apoyar a los directores en esa situación tras asegurar que son víctimas de persecución.

Resaltó que se han levantado investigaciones judiciales a directores por ejercer el derecho a la huelga, violando todos los convenios internacionales.

Le reclamamos también al Gobierno de Argentina que le garantice el almuerzo a los miles de niñas y niños que asisten a las escuelas, resaltó Baradel tras advertir que SI este año termina así, el que viene empezará con conflicto.

