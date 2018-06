Divulgan apoyo de los Países No Alineados al pueblo palestino

El Movimiento de Países No Alineados insistió en reafirmar su solidaridad con el pueblo palestino y demandó la autoproclamación de Palestina como Estado libre y soberano.

Al dirigirse a la Asamblea General de Naciones Unidas, el embajador venezolano Samuel Moncada aseguró que la situación en el territorio palestino ocupado es alarmante, mientras las agresiones de Israel solo aumentan las tensiones, el sufrimiento y la desesperanza.

También expresó su rechazo al bloqueo impuesto por el Gobierno de Tel Aviv, que ha devastado a Gaza, y demandó levantarlo cuanto antes y recordó que en fechas recientes, los civiles palestinos, se manifestaron en contra de la ocupación ilegal y la opresión de Israel.

El Movimiento de Países No Alineados integrado por 120 Estados miembros de Naciones Unidas apoya a Palestina en su lucha legítima por sus derechos inalienables.

