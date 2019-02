Diosdado Cabello celebra triunfo de la soberanía en la frontera

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, celebró la victoria del Gobierno de Nicolás Maduro, al haber impedido la amenaza injerencista luego que la oposición local y extranjera intentara violar la soberanía del país.

Durante una manifestación en respaldo al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, realizada en el estado Delta Amacuro, Cabello reconoció y felicitó a los civiles y militares que se mantuvieron en el estado Táchira, en defensa de la democracia.

Queremos paz para este país, queremos la libertad de nuestro pueblo, queremos que cese el bloqueo y las sanciones, no queremos que ingrese ningún soldado extranjero, dijo el primer vicepresidente del Partido Socialista.

Asimismo, Diosdado Cabello convocó a mantener la unidad de las organizaciones sociales, de los movimientos indígenas y del pueblo civil y militar.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.