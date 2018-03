Dimite presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski

Lima, Perú.- El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dimitió tras una sesión del Consejo de Ministros para ponerle fin así, a una gestión de apenas un año y 7 meses, informaron medios nacionales.

Kuczynski, cuya destitución era inminente, tiene previsto dar en los próximos minutos un mensaje a la Nación para presuntamente confirmar su decisión.

Tras crisis política y en medio de revelaciones de videos, el mandatario renunció a la presidencia, de acuerdo con fuentes allegadas, reporta el diario Gestión, para añadir que una misiva con su renuncia será enviada al Congreso que la aceptará este jueves.

De acuerdo con el sitio digital Sputnik, Kuczynski debía afrontar ese día un pedido de destitución en el Congreso, por su presunta implicación en sobornos del emporio empresarial brasileño Odebrecht.

