Diario angolano denuncia daños del bloqueo estadounidense a Cuba

Luanda, Angola. – En un extenso artículo, el Jornal de Angola, el de mayor circulación en esa nación, condenó el bloqueo estadounidense contra Cuba.

La mayor de las Antillas pierde millones de dólares con el embargo, dijo la publicación en su portada, con un llamado para la lectura del trabajo en las páginas interiores, que acompaña con una fotografía del Capitolio, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En 60 años, las pérdidas acumuladas rondan los 922 mil millones de dólares, además, también denunció la persecución contra compañías de navegación y de seguros para impedir que lleguen barcos petroleros con crudo venezolano.

Mediante la activación de los Títulos III y IV, ciudadanos estadounidenses y naturalizados podrán demandar en tribunales de aquel país a compañías que utilizan propiedades nacionalizadas al triunfo de la Revolución.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.