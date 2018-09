Dialogan dirigentes venezolanos con representantes de Naciones Unidas

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el canciller, Jorge Arreaza, presiden una delegación que estableció un diálogo con representantes de las agencias de las Naciones Unidas en ese país para revisar áreas de cooperación común.

Rodríguez agradeció a los organismos internacionales que apoyan la gestión gubernamental y anunció que ambas partes acordaron encontrarse cada mes para revisar el cumplimiento de la Agenda 2030.

El modelo del socialismo bolivariano radica en la amplia protección para el pueblo, hemos ofrecido los detalles del programa de recuperación económica que cumple TRES semanas de su aplicación de manera exitosa, manifestó Rodríguez.

Entre otros puntos, el intercambio trató las acciones incluidas en el programa para el Desarrollo Sostenible como el avance en materia de salud y educación, así como el cultivo forestal y la agricultura urbana.

