Determinan traslado de Lula de Curitiba a cárcel de Sao Paulo

Brasil. – Un juez brasileño determinó que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, sea trasladado desde la sureña ciudad de Curitiba a una cárcel en el interior del estado de Sao Paulo.

La jueza de primera instancia Carolina Lebbos, de la duodécima sala de Curitiba, capital del estado de Paraná, ordenó que el exdirigente obrero sea alojado en un presidio de Sao Paulo, región donde Lula tiene domicilio legal y residen sus familiares.

Medios periodísticos indican que la cárcel paulista alberga a presos comunes, famosos por crímenes que tuvieron repercusión mediática, como Gil Rugai, quien mató a su padre y a la madrastra.

Desde abril de 2018, Lula permanece preso en la sede de la Policía Federal de Curitiba, tras recibir una sanción de 12 años y un mes, impuesta por el Tribunal Regional Federal, por presuntos hechos de corrupción.

