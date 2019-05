Destapan manual de interferencia extranjera de Estados Unidos

La Universidad de Operaciones Especiales Conjuntas de Estados Unidos, ha publicado un informe que recopila siete décadas de interferencia extranjera en diferentes países respaldadas por el Pentágono.

El estudio, titulado Apoyo a la Resistencia: Propósito Estratégico y Efectividad, compilado por el veterano Will Irwin, es una visión exhaustiva de cómo Washington ha apoyado los esfuerzos para presionar, socavar y derrocar gobiernos extranjeros.

Los casos mencionados fueron divididos en tres categorías principales de apoyo a la resistencia, desestabilización, coerción y cambio de régimen desde 1940 hasta el presente.

En opinión del periodista Andrés Thomas Conteris, la política de violencia de Estados Unidos es una hipocresía frente a los derechos y los principios que proclama el propio país.

