Destacan en Venezuela legado de Hugo Chávez

Caracas, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó la vigencia del legado del líder de la Revolución bolivariana, Hugo Chávez, al conmemorar su salida de la cárcel de Yare, en el estado de Miranda.

Hace 24 años nuestro comandante Chávez salió del centro penitenciario de Yare, 2 años después de la rebelión contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, escribió el jefe de Estado en la red social Twitter.

A raíz del fracaso del levantamiento, el dirigente bolivariano asumió su responsabilidad como máximo líder del movimiento insurreccional, y pronto fue trasladado al citado enclave penitenciario del estado de Miranda, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias.

El ex mandatario Rafael Caldera, aprobó 2 años después el sobreseimiento de la condena, y Hugo Chávez salió en libertad el 26 de marzo, cuando protagonizó un encuentro con el pueblo venezolano en Caracas.

