Destacan lucha de Bolivia por el medioambiente

El copresidente latinoamericano de EuroLat, Elías Castillo, destacó la lucha de Bolivia por la defensa del medioambiente y la equidad social, así como el desarrollo económico alcanzado por ese país en los últimos años.

Castillo calificó como un honor que la Asamblea Euro-Latinoamericana se desarrolle en ese territorio, donde han florecido diversas culturas precolombinas que, afortunadamente, mantienen su vigencia y nos enriquecen con sus valores profundamente enraizados en la tierra.

Además, se refirió a la mejora experimentada por la nación sudamericana en los últimos años, en indicadores económicos, y para el beneficio del pueblo, que responden al índice de desarrollo humano de Naciones Unidas.

De acuerdo con datos oficiales, la economía boliviana registró un promedio de crecimiento de 4, 9 por ciento hasta 2017.

