Destacan apoyo de Cuba a cruzada alfabetizadora en El Salvador

El Salvador se acerca al centenar de municipios libres de analfabetismo, fruto de la voluntad política del gobierno, la respuesta ciudadana a esa necesidad nacional y la asesoría de pedagogos cubanos.

De hecho, el presidente Salvador Sánchez Cerén reconoció días atrás, al declarar a San Salvador como la tercera capital centroamericana completamente alfabetizada, que el apoyo de Cuba ha sido clave en esa cruzada educativa.

Nuestra gratitud también al pueblo y gobierno de Cuba, a la brigada educativa cubana por su contribución al Programa Nacional de Alfabetización, destacó el jefe de Estado ante una multitud congregada en la capitalina plaza Barrios.

Destacó la aplicación en San Salvador del método cubano Yo, sí puedo, cuya efectividad en diversos países ha sido reconocida por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

