Destaca presidente boliviano rechazo a intervención militar en Venezuela

El presidente boliviano, Evo Morales, destacó el rechazo del Grupo de Lima a una intervención militar en Venezuela lo cual calificó como una victoria de la dignidad y coraje así como una derrota del intervencionismo del presidente estadounidense.

El llamado Grupo de Lima dejó solo en su obsesión golpista al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, agente servil del imperio, dijo Morales en un mensaje en Twitter.

Dirigentes políticos y organizaciones en Latinoamérica condenaron a Almagro, el cual durante una visita a la ciudad colombiana de Cúcuta, afirmó que, en cuanto a la intervención militar para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, no se debe descartar ninguna opción.

En respuesta a esas declaraciones, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que su país denunciará a Almagro ante la ONU por atentar contra la paz.

(Visited 1 times, 14 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.