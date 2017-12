Destaca Nicolás Maduro conquista de la paz en Venezuela

La Paz, Venezuela.- El presidente Nicolás Maduro destacó este domingo el logro de la paz en Venezuela a pesar de la agresión, la desestabilización económica, las traiciones y la violencia armada, entre otras acciones enfrentadas por el país.

Al dar su mensaje anual por Venezolana de Televisión, el mandatario calificó a 2017 como un año heroico, en el cual a pesar del asedio a los venezolanos, se conquistó la paz.

Fue un año de asedio a los venezolanos de diversas formas: la desestabilización económica, traiciones, violencia armada, guarimbas, sabotaje a los servicios públicos, persecución internacional, bloqueo económico y financiero contra la República, puntualizó.

En su alocución televisiva, Maduro anunció que presentará en enero los mecanismos de aplicación de la criptomoneda Petro, respaldada en las reservas energéticas y minerales del país, con todas las condiciones para que entre en funcionamiento.

