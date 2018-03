Destaca Morales respaldo de chilenos a demanda marítima

La Paz, Bolivia.- El presidente Evo Morales destacó el respaldo de chilenos a la demanda boliviana de una salida soberana al mar, cuya fase decisiva se efectúa en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda.

Mediante su cuenta de Twitter Morales saludó al pueblo chileno, y agregó en su mensaje que cada día son más los chilenos que se suman a favor del derecho de Bolivia de recuperar el acceso al océano Pacífico.

El diputado del país vecino, Raúl Alarcón, también expresó su respaldo a la búsqueda de un acceso soberano al mar para los pueblos de Bolivia, y agregó que lo que pide la nación andino amazónica es muy poco al lado de todo lo que perdió.

Ambas naciones intervienen desde el lunes en la fase de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia, recta final de la demanda marítima presentada por Bolivia, para exigir que Chile se avenga a una negociación de buena fe.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.