Destaca Maduro labor del Papa Francisco en 5 años de pontificado

Caracas, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó las reformas hechas por el Papa Francisco en la promoción de la fe, en un mensaje de felicitación por los 5 años de la elección del Sumo Pontífice.

Desde la Patria de Bolívar y de Chávez hacemos llegar un caluroso abrazo y saludo al Papa Francisco, quien cumple 5 años de pontificado envuelto en favorables comentarios por promover la transformación de la iglesia y la fe a Dios en el mundo, ¡Dios lo Bendiga, Papa Francisco! , escribió el Jefe de Estado en la red social.

La prensa venezolana subrayó el interés mostrado por el Papa en favor de los pueblos del mundo y, fundamentalmente, de América Latina, desde su llegada al Vaticano.

También recordó que el Papa Francisco abogó en numerosas ocasiones al diálogo, como única vía para la solución pacífica del conflicto entre el gobierno y la oposición de Venezuela.

