Destaca Maduro importancia de la criptomoneda

Caracas, Venezuela.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó en Caracas, el alcance e impacto de la criptomoneda Petro, como parte de las acciones del Ejecutivo para impulsar el crecimiento económico.

La moneda digital creada por el Estado venezolano, comenzó oficialmente sus operaciones el 20 de febrero, y desde entonces la nación suramericana ha recibido intenciones de compra procedentes de más de 130 países, y con beneficios superiores a los 5 mil millones de dólares.

Mediante un mensaje en la red social Twuiiter, Maduro afirmó que el Petro es un éxito, y que el país tiene el motor de motores que impulsará los proyectos de activación económica.

El presidente venezolano, también llamó a fortalecer las acciones para la recuperación de la economía, e impulsar los esfuerzos del gobierno con vistas a satisfacer las demandas del pueblo.

