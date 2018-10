Destaca FAO importancia de la paz

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, destacó la importancia de la paz para la seguridad alimentaria.

El hambre es consecuencia de la guerra, la violencia y los conflictos, afirma Da Silva en un mensaje en Twitter, en el cual recordó que este 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la No Violencia, aprobado por la ONU en homenaje al líder independentista indio, Mahatma Gandhi.

Este día la FAO celebra también la importancia de la paz para la seguridad alimentaria, apuntó, y resaltó la figura de Gandhi para quien, subrayó, la no violencia era la mayor fuerza a disposición de la humanidad.

Este es un momento muy importante para el pueblo brasileño, vamos a votar por la no violencia, expresó Da Silva en referencia a las elecciones presidenciales que se realizarán en su país de origen el próximo domingo.

