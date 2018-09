Destaca Evo Morales el prestigio alcanzado por su país

El presidente Evo Morales señaló que Bolivia alcanzó un amplio prestigio internacional en los últimos años, luego de los resultados obtenidos por el proceso de cambio impulsado por el gobierno nacional.

Durante su alocución en el acto inaugural de la escuela Esmeralda, de la localidad Ivirgarzama, del departamento de Cochabamba, Morales comentó que durante estos 12 años de gestión al mando del Ejecutivo el país ha conquistado más logros que en casi II siglos.

El dignatario expresó que se han recuperado las empresas estratégicas y se nacionalizaron los recursos económicos, lo cual permitió situar a Bolivia como primera nación, por 4 años consecutivos, en crecimiento económico de Suramérica.

Morales aseguró que todos esos logros son posibles porque las organizaciones y movimientos sociales tomaron protagonismo en la dirección de Bolivia.

