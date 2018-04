Destaca Cuba lazos con República Dominicana

Santo Domingo, República Dominicana.- Carlos Jesús de la Nuez, embajador de Cuba en Dominicana, destacó en Santo Domingo que las relaciones entre Cuba y ese país están en un buen momento y con grandes perspectivas.

En el marco de las celebraciones por el XX aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, de La Nuez señaló el crecimiento de los vínculos en estas dos décadas desarrollado en diversas esferas, principalmente cultural e Histórica.

El diplomático explicó que todos esos vínculos están multiplicados y puso como ejemplo la colaboración deportiva, científica, y una vigente negociación de un acuerdo intercancillería para bajar los aranceles comerciales de ambas partes y así beneficiar esta actividad bilateral.

De la Nuez también explicó que existe otro consenso de Colaboración revisado, aprobado y listo para implementarse el cual debe firmarse este año en Cuba o en Dominicana.

