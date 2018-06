Designada Delcy Rodríguez como vicepresidenta de la República de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó sobre la designación de Delcy Rodríguez como vicepresidenta de la República, cargo que ocupaba hasta la fecha Tareck El Aissami.

He designado como vicepresidenta ejecutiva a una joven mujer, valiente, aguerrida, hija de mártir, revolucionaria y probada en mil batallas; nuestra hermana Delcy Rodríguez, escribió el mandatario en la red social Twitter.

Precisó el mandatario venezolano, que decidió realizar una renovación parcial y profunda del gabinete ministerial, como parte del proceso de actualización política, económica y social, tras el triunfo en las elecciones presidenciales del mes pasado.

Delcy Rodríguez se desempeñaba hasta la fecha como titular de la Asamblea Nacional Constituyente, y ocupó además la titularidad de los ministerios de Comunicación e Información y de Relaciones Exteriores.

(Visited 1 times, 13 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.