Desde Uruguay, apoyo a la Revolución, a Cuba y a las elecciones

Uruguayos solidarios con el pueblo y gobierno cubanos manifestaron este domingo su apoyo permanente a la Revolución en una vigilia frente a la embajada de La Habana en Montevideo.

El miembro de la Coordinadora de Apoyo a la Revolución, Ernesto Chapare, declaró a Prensa Latina que esa presencia constituyó un compromiso ineludible e incondicional con el proceso revolucionario cubano, porque es un proceso de liberación del pueblo.

Con relación a las elecciones de este domingo, Chapare señaló que esa es la mejor respuesta a los enemigos de Cuba y al imperialismo para demostrarles qué significa la verdadera democracia, y donde el pueblo es libre de elegir a quien quiera.

El integrante de la Coordinadora agregó que los comicios son de tremenda importancia al demostrar que frente a los ataques que Cuba recibe del imperialismo, en ella hay una democracia firme, que el pueblo, además, respalda.

