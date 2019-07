Desde Argentina crece el rechazo al bloqueo

Buenos Aires, Argentina. – Juristas e intelectuales argentinos denunciaron la hostilidad persistente de Estados Unidos hacia Cuba con el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto hace casi 60 años.

Con sede en la casa Rodolfo Walsh, de Buenos Aires, transcurrió una charla abierta organizada por el capítulo argentino de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, que contó con la participación del embajador de Cuba en ese país, Orestes Pérez.

Durante el debate, el embajador cubano ofreció una exposición sobre el bloqueo y el asedio constante de los sucesivos gobiernos estadounidenses, por asfixiar a su pueblo, y la persecución financiera contra las transacciones de Cuba.

El diplomático cubano apuntó que, a pesar de las trabas permanentes por parte de Estados Unidos, la Revolución se consolida, avanza, se reinventa todos los días, con una nueva generación asumiendo roles importantes.

