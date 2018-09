Desconoce Venezuela informe sobre terrorismo emitido por Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela rechazó las agraviantes referencias hacia su pais contenidas en el Informe sobre Terrorismo del año 2017, emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En un comunicado publicado por la cancillería del país sudamericano manifestaron que no reconocen semejante práctica arbitraria que simula evaluar a otros países, más aún cuando el evaluador es el principal protagonista del terrorismo de Estado en el mundo.

El texto enfatiza que el Gobierno de Washington debe encabezar su propia lista por la reiterada fabricación de guerras fratricidas injustificables, y del financiamiento abierto a grupos terroristas para defender sus intereses económicos.

El Ejecutivo venezolano manifestó que continuará luchando sin descanso contra el terrorismo internacional por medio de la cooperación con países civilizados, quienes procuran mantener la paz.

