Derrumbe de mina en Chihuahua ocasiona tres muertos

Tres mineros murieron y uno está hospitalizado de cuidado por el derrumbe del techo de una mina de metales en Cerro Prieto, Chihuahua, México, confirmaron autoridades.

La caída de una capa formada en la parte superior de la mina provocó el accidente reportado en la madrugada explicó a medios de prensa el director de Minería de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, José Jabalera, quien aseguró que las víctimas ya fueron identificadas.

El directivo informó que al herido se le están brindando todos los servicios médicos necesarios, y se trasladó al lugar de los hechos para verificar que se sigan los protocolos de seguridad, así como para velar por los derechos de los trabajadores.

Dijo que la empresa minera Copromin reportó el derrumbe durante los primeros minutos de este lunes, y que la empresa se hará cargo de los gastos funerarios, así como los traslados y el pago de seguros.

