Derribo de avión sirve de prólogo para la guerra en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que se sabrá pronto si su país planea atacar a Irán; mientras los precios del petróleo se disparan.

Esto sucede luego de su acusación a Irán de haber cometido un error muy grande al derribar un avión estadounidense no tripulado de reconocimiento en la provincia iraní de Hormozgán, situada en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, declaró que Irán llevará esta nueva agresión de Estados Unidos a Naciones Unidas, y demostrará que Washington miente al decir que el aparato estaba sobrevolando aguas internacionales.

Estados Unidos lleva a cabo terrorismo económico contra Irán, ha realizado acciones encubiertas contra nosotros, y ahora invade nuestro territorio. No buscamos la guerra, pero defenderemos celosamente nuestros cielos, tierras y aguas, aseveró el canciller.

