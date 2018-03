Denuncian nuevo intento desestabilizador contra gobierno venezolano

México.- El gobierno de Estados Unidos pretende acelerar una nueva fase de desestabilización contra el gobierno de Venezuela, con el concurso de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Un artículo del columnista Carlos Fazio para el diario La Jornada, recuerda las anteriores intentonas golpistas contra el gobierno legítimo y constitucional del país sudamericano, que, afirma, se pretende derrocar ahora bajo la pantalla de una intervención humanitaria multilateral.

Subraya que el nuevo escenario de agresión es la Cumbre de las Américas, donde se pretende echar a andar una nueva escalada político-diplomática, combinada con acciones sicológicas clandestinas afines a la guerra de cuarta generación.

El texto afirma que para su puesta en práctica, Estados Unidos necesita escudarse en una alianza regional multilateral, como paraguas para una injerencia colectiva.

