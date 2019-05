Denuncian en ONU ataque a soberanía de Venezuela

El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, afirmó que el principal propósito de la diplomacia de su país radica en detener la guerra del presidente Donald Trump contra el Gobierno de Caracas.

Expresó que las acciones que violan la soberanía de un país no hubiesen sido posibles sin el dinero de Estados Unidos, sin el apoyo de la CIA, sin la guerra económica impulsada desde el norte, subrayó.

Tampoco hubiese sido posible sin las acciones del Gobierno del presidente Iván Duque, en Colombia, añadió, sin el apoyo del Gobierno de Chile que le da protección a los líderes golpistas, sin el apoyo del mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, que acoge a los soldados insubordinados.

Esto se trata de una conspiración internacional contra Venezuela, y por ello acudimos a la ONU para denunciar en este foro cómo se usa la violencia y otras maniobras contra mi país, señaló Moncada.

