Denuncian en Chile bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

El recrudecimiento del bloqueo contra Cuba por el gobierno de Donald Trump, fue condenado por la Asociación Cultural José Martí, de la ciudad de Concepción, que llamó a reforzar la solidaridad con la Isla.

La Asociación José Martí considera que además de constituir un ataque a la soberanía de Cuba y otros Estados, demuestra el carácter extraterritorial del Título III, orientado a privar a Cuba de inversiones extranjeras, amenazando a los socios actuales y potenciales.

Esas medidas y otras más que está aplicando el imperio, aumentan la presión sobre Cuba, y obliga a estar alertas sobre esta nueva arremetida de Estados Unidos, señala el texto.

Recuerda que el bloqueo impuesto por Washington, es el más largo en la historia de la humanidad, y constituye una acción cruel, carente de legalidad y legitimidad, diseñada para provocar hambre, enfermedades en la población de la Mayor de las Antillas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.