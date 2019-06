Denuncian en Bruselas arbitrariedad de prisión política de Lula

La Caravana Lula Libre entregó en Bruselas, Bélgica, un documento jurídico en la oficina de las Naciones Unidas para denunciar la arbitrariedad de la prisión política que cumple el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Estuvo presente en el acto el periodista Bruno Falci, quien informa que en el texto se enfatizó en el carácter político del encarcelamiento del popular líder, más evidente tras las revelaciones filtradas por el sitio The Intercept.

Desde el 9 de junio, ese portal digital publica inéditas conversaciones entre el exjuez Sérgio Moro y el fiscal del Ministerio Público Deltan Dallagnol, que demuestran que ambos actuaron en colusión en la operación anticorrupción Lava Jato para condenar a Lula.

Estamos denunciando el proceso totalmente ilegítimo, liderado por un juez que hoy es ministro del Gobierno que ayudó a elegir, critica el periodista Bruno Falci.

