Denuncian en Bolivia recrudecimiento del bloqueo contra el pueblo cubano

La Paz, Bolivia. – El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba hace más de medio siglo, y la Ley Helms-Burton, son medidas que intentan castigar al Gobierno y pueblo de la nación caribeña, denunciaron en Bolivia.

Lo más grave es que busca el dolor de un pueblo; va a afectar a enfermos, niños, a los sectores más vulnerables, pero eso no le importa al imperialismo norteamericano, declaró a Prensa Latina el teólogo argentino-boliviano, Alejandro Daussá.

El también filósofo, señaló que esas medidas, endurecidas en las diferentes administraciones estadounidenses, afectan a todos los sectores en la Mayor de las Antillas, y por ende la vida cotidiana del pueblo.

Daussá también criticó el daño que ocasiona la Ley Helms-Burton a empresas y países interesados en negociar con Cuba, y calificó a esa normativa de ataque al Derecho Internacional y la soberanía.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.