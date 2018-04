Denuncian campaña de descrédito contra las FARC

El máximo líder de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Rodrigo Londoño, criticó a la Fiscalía de Colombia sus intentos por deslegitimar ese partido político frente a la sociedad y el mundo para hacer fracasar el proceso de paz.

Londoño dijo que un ejemplo de esa verdad es la parafernalia creada en torno al arresto de Jesús Santrich, uno de los líderes históricos de la ex-guerrilla y actual miembro del Consejo Político Nacional de la agrupación política.

Sobre las irregularidades cometidas con la detención de Santrich, un invidente, Londoño dio detalles del dispositivo de captura y cómo el detenido es mantenido día y noche bajo custodia.

El líder partidista enfatizó que Santrich nada tiene que ver con la imputación de narcotráfico que se le hace, y lo exhortó a suspender su huelga de hambre, aceptar asistencia médica y ponerse en condiciones para dar la batalla en esa nueva trinchera.

