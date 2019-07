Denuncia Venezuela violación de su espacio aéreo

Caracas, Venezuela. – El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció la violación de la seguridad aérea del país en 78 ocasiones, durante los últimos tres meses por naves procedentes de Estados Unidos.

El titular rechazó la incursión en esta jornada de otra aeronave norteamericana en el espacio venezolano, luego de que el viernes un avión de exploración radio-electrónica violara las leyes internacionales al cruzar territorio nacional sin aviso.

Rodríguez indicó que los expertos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cumplieron con los protocolos establecidos al interceptar el desplazamiento sobre el archipiélago Los Roques, estado de Nueva Esparta.

No son aviones humanitarios, son aviones espías y de guerra estadounidenses, los cuales se encargan de vigilar todas las condiciones y estructuras del Estado y de las instituciones, en este caso de Venezuela, recalcó.

