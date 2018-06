Denuncia Maduro plan de agresión gestado en Colombia

Caracas, Venezuela. – En el acto por el aniversario 197 de la Batalla de Carabobo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó este domingo sobre la agresión que se fragua desde Colombia, animada por Estados Unidos.

Maduro llamó a fortalecer la unión para proteger la independencia, la libertad, la soberanía, la integridad y la autodeterminación nacional, e insistió en que Venezuela quiere paz con justicia e igualdad para superar las dificultades.

En ese contexto, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez aseguró que la voluntad gubernamental es mantener el diálogo con Estados Unidos y demás países del mundo en un contexto de respeto a la soberanía e independencia nacional.

Rodríguez recordó que en las elecciones de mayo pasado el pueblo defendió un nuevo paradigma para Venezuela, y que la Revolución bolivariana se tradujo en la inclusión social, la democracia participativa y la igualdad.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.