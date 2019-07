Denuncia Bolivia política norteamericana contra Cuba

La Paz, Bolivia. – El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, expresó que el bloqueo contra Cuba y la más reciente activación del Título III de la Ley Helms-Burton, constituyen expresiones de la mayor crueldad que encarna el imperio estadounidense.

Quintana calificó de gigantesca la capacidad de resistencia de los cubanos frente a la ofensiva descomunal de Washington, y agregó que Cuba ha resistido, resiste y va a resistir el bloqueo.

El ministro de la Presidencia de Bolivia, expresó admiración porque ni los ataques directos, ni las acciones terroristas, ni el bloqueo de casi 60 años, ni las leyes especiales, han sido capaces de destruir la determinación de libertad del pueblo cubano.

Concluyó, además, que solo un pueblo que siente pasión irrefrenable por su soberanía, es capaz de persistir en su empeño independentista frente al imperio estadounidense.

