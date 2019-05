Denuncia Arreaza que oposición venezolana responde a Washington

Moscú, Rusia. – El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este lunes el control que ejerce Estados Unidos sobre el liderazgo opositor de su país, lo que entorpece los esfuerzos del Gobierno bolivariano para promover el diálogo nacional.

Arreaza precisó en entrevista con la televisora Rusia Today que Venezuela necesita una oposición nacionalista, independiente de Washington, que confronte en el terreno de las ideas y en el electoral, para que el pueblo pueda definir su voluntad en democracia.

Sin embargo, precisó que los sectores adversos al Gobierno se exasperan al toparse con un pueblo y una Fuerza Armada Nacional Bolivariana decididos a defender la soberanía e integridad nacionales.

A propósito, el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, informó que el fallido intento de golpe de Estado de la semana anterior dejó 5 muertos y más de dos centenares de detenidos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.