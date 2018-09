Demandan el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba en Viena

Diputados representantes de partidos y fuerzas de izquierda de América Latina y de Europa, demandaron en Viena el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

El documento, titulado Declaración de la Izquierda en Viena, saluda además el amplio proceso democrático que se desarrolla en la actualidad en Cuba como parte de la Consulta Popular de la Reforma Constitucional.

Lo suscriben Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica; Bancada Progresista del Parlasur, y parlamentarios de Izquierda del Parlatino, Parlacen y Parlandino, reunidos en el marco de la XI Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.

La declaración, resultado de un amplio debate en el que intervinieron legisladores de Argentina, Cuba, Uruguay, Nicaragua, España, Portugal, y Ecuador, incluye además los temas regionales e internacionales de mayor preocupación para la izquierda.

