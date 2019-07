Delegación del Parlamento cubano con amplia agenda en Rusia

Moscú, Rusia. – Las diputadas Ana María Mari Machado, vicetitular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Yolanda Ferrer, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, cumplieron una intensa agenda de trabajo en Moscú, luego de su participación en el recién concluido Segundo Foro Internacional de Desarrollo del Parlamentarismo.

En reunión con Mari Machado, el Jefe del Comité Internacional del Senado ruso, Konstantín Kosachov, subrayó que su país seguirá condenando en todas las plataformas internacionales la política de sanciones de Washington contra La Habana.

A su vez, la vicepresidenta del Parlamento cubano remarcó que las relaciones entre nuestra Isla y Rusia representan un ejemplo de los vínculos cordiales entre naciones.

Mari Machado también concedió una entrevista a un reconocido periódico ruso, e intercambió con el colectivo de la sede diplomática de Cuba en Moscú.

