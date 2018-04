Defensa antiaérea de Siria intercepta misiles sobre Damasco

Damasco, Siria. – Declaraciones de militares de Siria indican que sus fuerzas antiaéreas lograron interceptar varios de los misiles disparados contra su territorio por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, en una acción criminal en medio de la madrugada.

Según reportan agencias de prensa, cuando ya amaneció en Siria, las autoridades evalúan los daños ocasionados por la acción militar, que concentró sus blancos en la periferia de la capital, en particular sobre un centro de investigación científica que no está relacionado con armas químicas.

Diversas informaciones indican que los blancos para el ataque con misiles perpetrado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido fueron seleccionados por una comisión conjunta integrada por especialistas norteamericanos e israelíes, lo que involucra de manera directa al Estado sionista en este criminal ataque.

Varios países han emitido fuertes críticas por la acción irresponsable de esas potencias occidentales que ponen en peligro la paz mundial, mientras en Estados Unidos varios legisladores ya critican a Trump por ordenar ese ataque sin consultar al Congreso.

Fuente Compendio de Agencias de prensa

